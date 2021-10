MU : le constat amer d'Harry Maguire après la claque reçue contre Liverpool

Visiblement, la défaite cuisante infligée par Liverpool à Old Trafford (5-0) n'est pas passée chez les joueurs de Manchester United. Dans un entretien accordé à Sky Sports, le défenseur central mancunien Harry Maguire s'est livré sur ce revers à froid, le qualifiant comme l'une de ses pires expériences en carrière : «ça a été dur, ça a été décevant. Quand on regarde le résultat et la performance, c'était embarrassant. On est loin d'être assez bon pour ce club. La semaine a été difficile. Je ne vais pas dire que nous avons tourné la page facilement. C'est parmi les pires sentiments que tous les joueurs ont ressentis dans leur carrière, j'en suis sûr. Vous rentrez chez vous et vous ne dormez pas beaucoup, vous avez des pensées qui tournent dans votre tête. Si seulement j'avais fait ceci ou cela.»

Le capitaine des Red Devils comprend également que cet incident doit permettre à ses coéquipiers de se remettre en question et montrer leur soutien à leur entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, sur la sellette surtout après ce derby : «pour être honnête, je suis rentré chez moi et j'ai fait le point sur moi-même, sur ce que je pouvais faire de mieux et j'ai pris toute la responsabilité sur mes épaules. J'espère que tous les joueurs dans le vestiaire se regardent, qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils ne pointent pas du doigt les autres. Vous vous regardez d'abord et avant tout lorsque vous avez un résultat comme celui-ci et une période comme celle-ci. Nous avons laissé tomber le manager contre Liverpool. Nous avons laissé tomber les supporters, le club et nous-mêmes en tant que joueurs. Nous devons donc en assumer l'énorme responsabilité. Est-ce que nous lui devons une grosse performance ? Bien sûr que oui.»