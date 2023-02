Ligue des Champions, Tottenham : Heung-min Son, leader essoufflé qui interroge

La suite après cette publicité

« Les joueurs sont humains et il est une personne. Bien sûr, si nous parlons de Sonny, la saison dernière, il a marqué 25 buts (23 en fait, en championnat, NDLR). Cette saison, il ne marque pas tellement. Pour nous, ce n’est pas une bonne nouvelle, ça, parce qu’on compte sur ses buts. » Voilà ce qu’admettait Antonio Conte au mois de janvier au sujet d’Heung-min Son (30 ans), qui est devenu l’ombre de lui-même depuis le coup d’envoi de la saison 2022-2023 avec Tottenham. L’attaquant sud-coréen (108 capes, 35 buts) est clairement méconnaissable sur le pré.

Il avait pourtant terminé l’exercice précédent co-meilleur buteur de Premier League aux côtés de Mohamed Salah (Liverpool) et demeurait un élément incontournable du collectif des Spurs, empilant les buts et délivrant des passes décisives à foison. Cette saison, il n’a trouvé le chemin des filets qu’à 4 reprises en championnat, ce à quoi il faut ajouter 3 "assists" (8 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 29 apparitions). À l’heure où Tottenham a rendez-vous avec l’AC Milan en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (mardi, 21h), le cas Heung-min Son interpelle forcément.

Son n’y arrive plus

Si les Londoniens espèrent rallier les quarts de la coupe aux grandes oreilles, il va falloir que le n°7 prête main forte à Harry Kane, qui reste le seul à assumer son statut et qui ne demande qu’à ce que son lieutenant préféré retrouve son efficacité (5 grosses occasions manquées en championnat). Mais même au-delà de cet aspect, le mal touchant Son cette année est plus profond. Ses performances globales sont plus que décevantes et relèvent de l’insuffisance, surtout quand on sait de quoi l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen est capable.

Heung-min Son peine à retrouver la flamme qui faisait de lui un feu-follet que tout le monde redoutait. Il ne fait plus vraiment d’étincelles sur le terrain (seulement 3 grosses occasions créées en PL) et semble être devenu un joueur "lambda" au Royaume de Sa Majesté. « Nous ne parlons pas de robots, mais d’une personne, d’un humain, tentait d’expliquer le coach des Spurs ces dernières semaines à ce propos. Je suis le premier à espérer que Sonny commence à marquer avec ou sans la pression de Richarlison derrière. C’est le foot. […] La chose la plus importante que je vois pendant la séance d’entraînement et dans le jeu que Sonny essaie de faire de son mieux. »

La C1 pour se relancer

Il est important de replacer les prestations inquiétantes de Son dans un contexte collectif également compliqué cette année. Mais même l’étroite complicité qui liait le Sud-Coréen et Harry Kane semble avoir pris du plomb dans l’aile. Lors de la déroute de Tottenham à Leicester (1-4) samedi, en Premier League, Son n’a échangé que 17 ballons avec le capitaine des Three Lions, pour un taux de réussite de 70%. Un total bien trop faible entre les deux leaders et stars de cette équipe londonienne.

Son retour de blessure express pour la Coupe du Monde 2022, après s’être blessé au visage contre l’OM en C1, ne l’a peut-être pas aidé. Tout comme le fait de n’avoir pas marqué au Qatar avec sa sélection. Il sait en tout cas ce qui lui reste à faire pour éteindre les critiques et les doutes jaillissant à son égard. Quoi de mieux qu’une prestation XXL, à San Siro, pour y parvenir ?