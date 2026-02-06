OL : encore de grosses absences face à Nantes

Ce mercredi, malgré la victoire en Coupe de France face à Laval (2-0), Paulo Fonseca avait semblé très préoccupé par l’état physique de son équipe dans cette deuxième partie de saison. Et avant d’affronter le FC Nantes en Ligue 1, le technicien portugais s’est présenté en conférence de presse pour faire le point sur son groupe. Il a confirmé plusieurs absences dont celle de Ruben Kluivert qui semble avoir une blessure plus grave que prévue.

«Ruben Kluivert ne sera pas là. On va voir s’il sera remis contre Nice… », a-t-il lancé avant d’évoquer le cas Corentin Tolisso également forfait. «Il a fait l’entraînement, il récupère bien mais il n’est pas à 100%. Il y a trop d’incertitude autour de lui, c’est pour ça qu’il restera à Lyon.» Enfin la dernière recrue offensive Roman Yaremchuk n’est toujours pas apte. «Il reprendra l’entraînement collectif dès le début de la semaine prochain».