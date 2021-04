OM : Pablo Longoria se positionne sur une Ligue 1 à 18

Pablo Longoria avait des choses à dire. Le président de l'Olympique de Marseille tenait ce mercredi une conférence de presse. L'occasion pour le nouvel homme fort olympien de brasser l'actualité phocéenne, mais aussi de livrer son ressenti sur l'actualité du football en général. Interrogé sur la possibilité de voir une Ligue 1 à dix-huit clubs dans un avenir proche, l'intéressé s'est montré plutôt ouvert à cette idée.

« Nous devons réfléchir au futur du football. On joue beaucoup de matchs, les joueurs sont les acteurs les plus importants les clubs. La tendance va être à une réduction du nombre de joueurs dans l'effectif. A partir de ce moment-là, ma réflexion est qu'on joue beaucoup de matchs. Pour moi, il faut réduire les équipes dans les championnats. Cela va les rendre plus attractif. Une réduction des équipes en championnat de France peut être plutôt intéressant, notamment pour favoriser la compétitivité. (...) L'un des championnats les plus amusants à regarder, c'est la Bundesliga avec 18 clubs, » a ainsi analysé le président marseillais. Voilà qui a le mérite d'être clair...