Boca Juniors : la justice argentine va fermer la mythique Bombonera !

C’est un monument du football sud-américain qui est en danger. La justice argentine a tranché et a décidé de valider la fermeture d’une grande partie du stade du Boca Juniors. La Bombonera ferme à titre provisoire sa tribune Altar Sur : «Je maintiens la mesure de la fermeture préventive de la tribune Upper South du Boca Juniors Athletic Club jusqu’à ce que les rapports techniques soient disponibles auprès de la Direction générale de l’aide et de la garde d’urgence, des experts officiels de Villarlba, Albertinksy et Lew, de l’ingénieur Pozzi Azzaro et de la commission de sécurité du football. Une fois qu’ils seront rendus, le bureau du procureur rendra un nouvel avis», a alors déclaré le juge Rodolfo Clerici qui attend toujours les résultats des experts qui doivent confirmer ou infirmer les critiques quant aux risques et à l’état des tribunes du stade.

La fermeture en raison «des carences et défauts de construction ainsi que l’excès de public» continue de générer de la colère dans le club du Boca, à la fois dans la direction mais aussi chez les fans. L’ancienne légende Juan Román Riquelme s’est même attaqué à la procureure Celsa Ramírez, en charge du bureau du procureur des événements de masse de la ville de Buenos Aires. De la décision prise le 4 février aux deux semaines qui se sont écoulées sans que les rapports ne soient complétés pour que le juge puisse rendre une décision définitive, la Bombonera a perdu plus de 5 000 places et baisse sa capacité de 57 000 à 52 000. La polémique enfle un peu plus, alors que l’Argentine a débuté une année électorale capitale avec les élections présidentielles prévues en octobre 2023. Cette affaire n’a pas fini de faire du bruit dans le pays des champions du monde.

