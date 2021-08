Barça : Oscar Mingueza blessé lui aussi

Encore une mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone. Après l'indisponibilité de Sergio Agüero absent jusqu'en octobre, l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman devra faire sans son défenseur Oscar Mingueza. L'Espagnol de 22 ans n'avait disputé que 23 minutes lors du premier match de la Rojita face à l'Égypte et a dû quitter les siens. Si le staff médical de la sélection olympique n'a pas communiqué sur sa blessure, le FC Barcelone vient de donner des nouvelles de son international (1 sélection).

En effet, le club vient de communiquer plus de précisions sur son pépin physique : «Les tests effectués ce matin sur le joueur Oscar Mingueza par les services médicaux du Club ont confirmé qu'il souffre d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche. Il est sorti et son évolution déterminera sa disponibilité». La durée de l'absence n'est pas communiquée, mais AS parle de trois semaines minimum.