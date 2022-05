Chelsea : Romelu Lukaku dit non à deux clubs

Revenu par la grande porte à Chelsea l'été dernier, Romelu Lukaku pourrait s'en aller dès cet été. Ce n'est pas un secret, le Belge vit une saison délicate et son entente avec Thomas Tuchel n'est pas très bonne. D'ailleurs, l'attaquant n'a pas compris pourquoi le coach allemand ne l'a pas fait entrer face à Everton dimanche.

Une information délivrée par le London Evening Standard, qui a également fait un point sur l'avenir de Big Rom. D'après la publication britannique, Lukaku a d'ores et déjà dit non à deux clubs qui pourraient pourtant se placer pour lui, à savoir Newcastle et l'AC Milan. Une décision plus ou moins compréhensible concernant le club rossonero après le passage du Belge à l'Inter.