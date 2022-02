Coupe de France : Sam Ducros, la fierté de Bergerac

La magie de la Coupe de France fait perpétuellement des merveilles. Les belles histoires qui vont de pair continuent, elles aussi, d'écrire les plus beaux chapitres de ce livre historique. Celle de Sam Ducros au Bergerac Périgord FC en fait partie. Le latéral gauche de 27 ans vit probablement le moment le plus fort, voire important, de sa carrière de sportif amateur. Avec son club formateur, il s'apprête en effet à recevoir le FC Versailles 78 dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de France. Rien que ça. « Pas de pression, c'est un super moment à vivre. On va le jouer pleinement pour aller en demies. C'est du 50-50, c'est une équipe qui est similaire à la nôtre », assure le Bergeracois, joyeux, ouvert et à la parole honnête, juste après avoir récupéré les places pour ses proches, pour cette affiche hors du commun en Dordogne.

Le bonheur est absolu et l'énergie qui déborde des rangs des pensionnaires du Stade de Campréal est d'autant plus positive que Bergerac occupe la première place de la poule D en N2. « C'est une saison de rêve, on veut tous vivre ce genre de saison », admet Sam Ducros, qui a déjà la lucidité pour indiquer que les comptes seront toutefois faits « fin mai ». En attendant, place à la Coupe, où, malgré tout, le défenseur et ses camarades sont déçus de jouer une équipe du même niveau en quarts, eux qui ont déjà éliminé deux clubs de Ligue 1 (Metz et Saint-Étienne) au cours de leur superbe parcours dans cette 105ème édition de la Coupe de France.

La combativité, qualité si chère à Sam Ducros et au BPFC

« Il n'y avait pas une excitation particulière la semaine d'affronter Saint-Étienne. Je n'ai pas senti d'émulation particulière la semaine de Coupe. On a préparé ça comme chaque semaine. On a la chance d'avoir un groupe génial, qui vit super bien. Hormis les médias qui sont plus présents, il n'y a pas eu de changement particulier. On ne change notre manière d'aborder le match, peu importe l'adversaire », précise d'ailleurs Sam Ducros, qui fait partie des cadres de ce groupe très solide sur le pré (aucun but encaissé en Coupe de France, 2ème meilleure défense de N2 tous groupes confondus).

« On a un groupe qui s'entend super bien, avec une grosse sérénité. On le voit sur le terrain, c'est ce qui fait notre force. On a un groupe mature, qui a un certain vécu ensemble. Tout le monde tire dans le même sens, ça fait les efforts les uns pour les autres... c'est super de faire partie de cette équipe-là », se réjouit-il. « Il faut mettre en avant le travail du coach, on bosse bien tactiquement, mais le fait de se connaître, de savoir avec qui tu joues à côté de toi, ça aide à connaître les forces et les faiblesses de chacun. Quand je revois le match contre Saint-Étienne, je me dis que c'est fou comment on se bat les uns pour les autres, comment on court ensemble. Il y en a toujours un qui rattrape la connerie de l'autre s'il y a quelque chose de mal fait. Sur le terrain, on sent qu'on est un gros bloc équipe, et qu'on a tous compris les consignes du coach, et ce qu'on a à faire. »

La Ligue 2 lorgne Sam Ducros

Élément moteur et majeur de cette équipe de Bergerac, Sam Ducros fait partie des anciens du vestiaire. Sur le terrain, la combativité de ce fan de César Azpilicueta saute aux yeux. Son admiration pour Carles Puyol n'y est pas étrangère. « Sa mentalité, le don de soi... ça me fascinait de voir le mec ne jamais rien lâcher. Azpilicueta, il ne fait pas de bruit, il fait toujours ses matchs. » Un peu à l'image de Sam Ducros, qui, doucement mais sûrement, attire le regard des échelons supérieurs. Selon nos informations, deux clubs de Ligue 2 s'intéressent de près au profil de celui qui se définit comme « un joueur d'équipe, de collectif ».

« J'ai toujours été ce joueur qui cherche à être sérieux et irréprochable dans ce que je donne. Je peux faire des erreurs techniques, ça arrive à tous les joueurs, mais dans ce que je donne, je ne peux pas tricher. J'ai toujours cherché à apprendre et à tirer le meilleur de chaque coach, de chaque joueur exemplaire que j'avais dans le vestiaire », ajoute celui qui avait quitté Bergerac à 14 ans, avant de passer par Niort, le Poiré-sur-Vie, où Oswald Tanchot lui a « beaucoup apporté, cette vision avec la rigueur, et le fait d'être professionnel », ou encore Vitré avant de revenir dans son club d'enfance en 2016.

Une fin de saison excitante

S'il espère « simplement jouer tous les matchs » dans cette excitante fin de saison 2021-2022 qui l'attend la fin de saison et qu'il reste uniquement concentré à 100% sur Bergerac, Sam Ducros rêve secrètement d'une nouvelle épopée incroyable le conduisant en Ligue 1 avec son club de cœur dans un futur proche, à l'image des exploits récents d'Évian (de la N2 à la L1 en 4 ans), ou encore de Strasbourg (de la N3 à la L1 en 4 ans). En attendant, ce fan du Barça ne cache pas sa « fierté » mais conserve tout son sang-froid. « Il nous reste 13 matchs de championnat, c'est long. On continue à rêver en Coupe. Notre pain quotidien, c'est la N2 et on a aussi envie de continuer à être en haut le plus longtemps possible, et de vivre ce sprint final en étant bien positionné. » Un avenir encore plus radieux attend peut-être Sam Ducros...