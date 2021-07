Les ex-Lyonnais dynamitent le mercato !

Cet été, l'Olympique Lyonnais prend son temps sur le mercato. Les Gones, qui doivent vendre avant d'acheter, vont devoir s'activer s'ils veulent s'offrir Alassane Plea (28 ans). D'après L'Equipe, il faudra mettre 15 M€ sur la table pour satisfaire le Borussia Mönchengladbach, qui lui a accordé un bon de sortie cet été. L'attaquant, qui connaît parfaitement le club pour y avoir évolué entre 2009 et 2014, est aussi courtisé par le Stade Rennais et Crystal Palace.

Lacazette à un tournant

Comme lui, d'autres footballeurs passés par l'OL agitent le mercato. C'est le cas d'Anthony Martial (25 ans). Lié à Manchester United jusqu'en 2024, l'avant-centre va devoir faire face à une forte concurrence au sein de son équipe. ESPN évoquait un possible départ, d'autant que Tottenham l'a à l'oeil. D'autres médias expliquent que son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer compte sur lui, mais qu'il devra se battre pour avoir du temps de jeu.

Alexandre Lacazette (30 ans) arrive aussi à un tournant à Arsenal, qu'il a rejoint en 2017 après avoir quitté son club formateur. Les Gunners, qui veulent rajeunir leur effectif et apporter du sang neuf, sont disposés à le vendre cet été. D'autant qu'il ne lui reste qu'une année de contrat. Mais ça ne se bouscule pas vraiment pour lui pour le moment. Même constat pour son ami et ancien coéquipier Samuel Umtiti (27 ans).

Des champions du monde sur le marché

Si l'OM s'est un temps penché sur son cas et qu'un retour à l'OL a été évoqué sans être confirmé par les Rhodaniens, le défenseur central n'affole pas vraiment le marché. Pourtant, le Barça fait tout pour le pousser vers la sortie. Un transfert, un prêt et même une rupture de contrat ont été évoqués dans la presse catalane, qui fait le jeu des Blaugranas il faut le souligner. L'avenir du champion du monde 2018 risque encore de faire parler d'ici la fin du mercato.

Sacré à ses côtés en Russie, Corentin Tolisso (26 ans) a des chances de quitter le Bayern Munich après quatre années de bons et loyaux services. Mais les Bavarois veulent essayer de le vendre avant la fin de son contrat dans un an. Naples et la Juventus sont séduits, mais pas prêts à mettre les 20 millions d'euros demandés. Nabil Fekir (28 ans), champion du monde également, a annoncé qu'il comptait rester au Betis. Pourtant, son nom est toujours lié à Arsenal et Liverpool cet été.

Des exs-Gones libres

A 29 ans, Jordan Ferri pourrait quitter Montpellier. Nice est sur le coup pour le récupérer. Toujours dans l'entrejeu, Maxime Gonalons (32 ans, Grenade) aimerait revenir en France, lui qui a le mal du pays. Son nom a été lié à Rennes cet été. Mais Florian Maurice a démenti. Son ami Clément Grenier (30 ans) a justement quitté les Bretons en fin de saison, une fois son contrat terminé. Lié à quelques écuries tricolores, le milieu est en quête d'un point de chute.

Libre, Hatem Ben Arfa (34 ans) l'est aussi. Son aventure à Bordeaux s'est achevée il y a un mois environ. Si récemment on a parlé d'un intérêt de l'OM, le Français a surtout discuté avec Jorge Sampaoli, qui lui a parlé par courtoisie. HBA est toujours en quête d'un nouveau challenge. Idem pour Alan Dzabana (24 ans), actuellement au stage organisé par l'UNFP, et Claudio Beauvue (33 ans), sans club depuis son départ du Deportivo La Corogne.

Mariano Diaz, toujours indésirable au Real Madrid

Toujours en Espagne, Mouctar Diakhaby (24 ans) n'est pas contre un départ de Valence. «Je suis en pleine réflexion sur ma carrière. Il y a eu de bons et de mauvais moments à Valence. Je ne sais pas si je serai là l’année prochaine ou pas. Ça dépend de ce que le club veut», avait-il expliqué récemment. Mariano Diaz (27 ans) est, lui, poussé vers la sortie depuis plusieurs mercato par le Real Madrid. Mais l'attaquant veut rester et les clubs ne bougent pas trop pour lui.

Myziane Maolida (22 ans) n'entre pas dans les plans de Nice. En effet, Nice-Matin explique qu'il fait partie d'une liste de six joueurs qui ne seront pas retenus. Auteur d'une belle saison sous le maillot de Besiktas en prêt, Rachid Ghezzal (29 ans), lui a le choix. Le club turc espère le faire revenir. Galatasaray est aussi sur le coup. Il faut s'entendre avec le joueur et Leicester, où il est sous contrat jusqu'en 2022. Loin de l'OL, les anciens de la maison secouent le marché !