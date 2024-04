OM : le bel hommage de Pablo Longoria aux supporters présents à Lisbonne

Tout est bien qui finit bien. Après avoir vu leurs billets suspendus par Benfica, les supporters marseillais ont été autorisés à siéger dans les tribunes de l’Estadio da Luz pour assister au choc des quarts de finale de Ligue Europa entre l’Olympique de Marseille et son homologue portugais, ce jeudi (21h). Une décision rendue possible par les autorités françaises qui ont œuvré en parallèle pour lever l’interdiction de déplacement aux fans benfiquistes à l’Orange Vélodrome, le 18 avril prochain.

Si le club phocéen s’est félicité de ce retournement de situation via un communiqué officiel, le président marseillais, Pablo Longoria, est allé à la rencontre des supporters présents à Lisbonne. «Je tiens à vous remercier d’avoir fait le déplacement pour nous soutenir. Merci à tout le monde et d’avoir mis la pression. Je me suis porté garant pour éviter qu’il y ait des problèmes à l’avenir», leur a exprimé chaleureusement le dirigeant espagnol, très impliqué, à quelques encablures du coup d’envoi.