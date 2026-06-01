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Deniz Undav prolonge à Stuttgart

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
undav @Maxppp

Ce lundi, Stuttgart a prolongé l’un de ses meilleurs joueurs. Auteur de 25 buts et 14 passes décisives en 46 matches, Deniz Undav est au top de sa carrière. Appelé avec l’Allemagne pour la Coupe du Monde, l’international de 29 ans (8 sélections, 6 buts) est l’un des grands arguments offensifs de la Mannschaft. Malgré les sollicitations qui pourraient naître d’un bon Mondial, l’ancien de Brighton a scellé son avenir à Stuttgart ce lundi :

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«Le VfB Stuttgart et le joueur international de 29 ans ont convenu d’une prolongation anticipée de leur contrat commun. Le meilleur buteur allemand de la saison passée restera à Stuttgart pour longtemps : le VfB Stuttgart et l’international Deniz Undav ont prolongé par anticipation le contrat commun de l’attaquant de 29 ans jusqu’en 2029, avec une option pour une année supplémentaire.»

Pub. le - MAJ le
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