Neymar rejoint la Kings League de Gerard Piqué

D’abord une compétition espagnole, la Kings League s’ouvre à l’Amérique et à d’autres pays invités pour devenir la Kings World Cup. Gerard Piqué, président de Kosmos et organisateur de la compétition, est parvenu à attirer Neymar dans une des 32 équipes (10 de la Kings d’Espagne, 10 d’Amérique et 12 invités d’autres pays) selon Sport. Le Brésilien, victime d’une rupture du ligament croisé du genou mi-octobre, est dans sa phase de rééducation, mais pense déjà à rejouer.

La suite après cette publicité

D’autres stars pourraient être de la partie comme le joueur de futsal Falcao ou le streamer Gaules. La compétition qui débutera au Mexique le 26 mai et se terminera le 8 juin, mettra un joli pactole en jeu. Avec 40 duels directs puis une phase finale, le vainqueur pourra gagner 1 million de dollars et devenir le Roi de la compétition.