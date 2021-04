Super League : le communiqué de la FA

Avec l’annonce du départ à venir de plusieurs des clubs fondateurs de la Super League, et celui officiel de Manchester City, la Super League a du plomb dans l’aile. Et en Angleterre, on se félicite de voir certaines équipes britanniques se désengager. La fédération anglaise (FA) vient d’ailleurs de communiquer en ce sens.

« Nous sommes ravis d’apprendre que certains clubs ont décidé d’abandonner les plans d’une Super Ligue Européenne, qui menaçait la pyramide du football actuel. Le football anglais a une histoire basée sur la chance donnée à chacun et les acteurs ont affiché unanimement leur désaccord concernant une ligue fermée. C’est une proposition qui aurait divisé notre football, mais qui nous a finalement tous unis. Nous souhaiterions remercier tout particulièrement les supporters pour avoir fait résonner leur voix. C’est un puissant rappel : le jeu est et sera toujours pour les supporters. Nous voudrions aussi remercier le Premier ministre, le Secrétaire d’État et le ministre des Sports pour leur soutien contre ces plans », peut-on lire.