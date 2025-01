Man City : Pep Guardiola s’est clashé avec deux supporters

Les acteurs du monde du football sont confrontés à un phénomène récurrent ces dernières années. Beaucoup de fans réclament des maillots ou autres objets signés aux stars du foot, à la sortie de l’entraînement. Un engouement qui a souvent pour but de revendre ces produits dédicacés à prix fort sur internet. Et ça, joueurs et entraîneurs en sont bien conscients. Le Daily Mail nous apprend d’ailleurs que Pep Guardiola a eu un échange bref, mais houleux avec deux supporters de Manchester City venus lui quémander des produits du club signés alors que le coach espagnol traversait un parking à côté de son domicile.

« Ne revenez pas, je ne vous le répéterai pas, je connais vos visages. Allez à l’école et préparez-vous les gars. Vous êtes jeunes, alors ne restez pas ici à perdre votre temps. Vous voulez vivre votre vie en faisant ça, honnêtement ? Quels sont vos rêves ? Dites-moi, qu’est-ce que c’est ? Où rêvez-vous mes amis ? Entraînez-vous, putain de merde, entraînez-vous». Les deux supporters ont été rhabillés pour l’hiver et ne devraient plus revenir de sitôt.