Man City : accord verbal avec Wolverhampton pour Matheus Nunes

La grève de l’entraînement entamée par Matheus Nunes (25 ans) semble avoir porté ses fruits. Bien décidé à ne plus rejouer avec Wolverhampton pour rejoindre Manchester City, le milieu de terrain portugais devrait bientôt porter le maillot des Skyblues.

Alors que le dossier était annoncé au point mort, le Telegraph et Skysports annoncent en choeur qu’un accord verbal vient d’être trouvé entre Cityzens et Wolves. Manchester City devrait payer les 70 M€ demandés et Tommy Doyle fera le chemin inverse en échange de 5 M€. C’est une opération séparée, mais qui a aidé à débloquer les relations entre les deux clubs.