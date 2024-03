Manchester City - Newcastle United : les compositions officielles

À l’occasion des quarts de finale de la FA Cup, Manchester City reçoit Newcastle United à l’Etihad Stadium ce samedi à 18h30 (suivez la rencontre en direct sur FM). C’est une équipe de nouveau en quête d’un triplé qui s’apprête à recevoir les Magpies, toujours dans la course pour le titre et qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions (ils affronteront le Real Madrid). Invaincus depuis le 6 décembre dernier et une défaite contre Aston Villa, les Cityzens nous habituent depuis quelques années à des fins de saisons en trombe pour aller chercher les différents trophées. Conte Newcastle, ils restent sur une victoire autoritaire obtenue en championnat après avoir été mené 2-1. Ces mêmes Magpies qui vivent une saison plus difficile que la précédente avec un classement en Premier League largement inférieur et des résultats en dents de scie avec une seule victoire sur leurs 5 derniers matchs.

Pour se hisser en demi-finale, Guardiola garde son système mais doit faire sans De Bruyne qui est un peu blessé. Derrière, Dias, Akanji, Walker et Gvardiol sont alignés ensemble. Rodrigo, invaincu depuis 60 matchs enchaîne au milieu. Doku est titulaire à gauche et Foden à droite, Haaland en pointe. Howe, opte lui pour un 3-4-3 avec Schär, Botman et Lascelles en défense. Guimarães et Longstaff au milieu, puis un trio offensif composé de Willock, Gordon et Isak.

Les compositions d’équipes :

Manchester City : Ortega - Walker (cap.), Akanji, Dias, Gvardiol - Kovačić, Rodrigo, Bernardo - Foden, Haaland, Doku.

Newcastle Utd : Dúbravka - Schär, Lascelles (cap.), Botman - Murphy, Guimarães, Longstaff, Burn - Willock, Gordon - Isak.