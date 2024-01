CAN 2023, RDC : la réaction dingue d’Arthur Masuaku sur son penalty manqué

Ce dimanche, la RDC est entrée dans l’histoire en élimant l’Égypte en 8es de finale de la CAN 2023. Après avoir tenu le match nul (1-1) jusqu’en prolongation, les Léopards ont remporté la rencontre lors de la séance de tirs au but (8-7 aux t.a.b). Dans cette séance, si Mpasi, le portier congolais, a donné la victoire aux siens, un joueur congolais a complètement raté son tir et il se nomme Arthur Masuaku. Le latéral gauche de Besiktas JK a envoyé un tir puissant très loin du cadre alors que le joueur égyptien venait aussi de manquer son tir.

Un manqué qui n’a donc pas coûté la victoire à son équipe dans cette rencontre. Et après la rencontre, le défenseur de 30 ans a complètement relâché la pression. Dans une story publié sur les réseaux sociaux, il est sorti du silence. «J’ai raté mon penalty, je m’en fous. Insultez-moi comme vous voulez, mais on est qualifié», a-t-il lancé. La RDC est qualifié et c’est tout ce qui compte pour le défenseur congolais. Et on le comprend. Au prochain tour, la RDC affrontera la Guinée.