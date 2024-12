OM - LOSC : Pierre-Emile Højbjerg n’a pas les mots

Après une fin de match électrique au Vélodrome, l’Olympique de Marseille a finalement concédé le nul contre le LOSC sur un but concédé par Bafodé Diakité (1-1). Pourtant, les Phocéens étaient devant au score durant la majeure partie de la rencontre grâce à un joli but de Quentin Merlin. Après ce revers qui empêche l’OM de revenir à deux points du PSG, Pierre-Emile Højbjerg était désabusé et n’a pas réussi à avoir les mots justes pour évoquer la rencontre.

« C’est vrai que c’est très frustrant. C’est difficile d’avoir des mots pour déterminer ce match, c’est énervant. Je fais une faute stupide, je ne sais pas s’il y avait penalty ou pas. On te pousse, la faute est là, mais on avait les occasions pour gagner le match. On l’a fait à 99%, il a manqué un brin de lucidité. Lille est une bonne équipe, mais c’est dur d’en parler. Je suis désolé, je n’arrive pas à avoir les mots », a indiqué le milieu de terrain de 29 ans à BeIN Sports.