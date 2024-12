Ligue 1 : Lille arrache l’égalisation contre l’OM

Pour ce premier choc de cette belle 15e journée de Ligue 1, l’OM recevait le LOSC avec l’intérêt de confirmer son retour en force au Vélodrome afin de revenir seulement à deux points du PSG, qui reçoit l’OL dimanche soir. Privés de Bentaleb et Gomes, les Lillois souhaitaient tout de même faire mal aux Phocéens dans le but de revenir provisoirement à hauteur de Monaco, deuxième, et Bruno Génesio optait pour six changements avec les titularisations de Mandi, Mukau, Haraldsson et Fernandez-Pardo notamment.

Et d’entrée, le match faisait preuve d’une belle intensité avec des Dogues très pressés d’ouvrir le score, mais Rulli a sorti le grand jeu. D’abord devant une belle frappe de Fernandez-Pardo (8e), puis après un duel remporté devant David, qui filait seul face au but (11e). Et les Lillois pouvaient s’en mordre les doigts car une superbe sortie de balle marseillaise permettait à Rabiot de filer seul face au but pour transmettre à Merlin, qui offrait l’ouverture du score (1-0, 17e).

Rulli a dégoûté David

Pourtant mieux dans son match, le LOSC n’arrivait pas à profiter des espaces offerts par la défense marseillaise et David manquait encore une lourde occasion à bout portant (25e), avant d’encore échouer après un retour de Rongier (32e). Même chose en seconde période, où David faisait face à une sortie impeccable du portier argentin (52e). Et à l’instar d’un poteau touché par Maupay (56e) et d’une frappe déviée de Rabiot (76e), l’OM reprenait le match en main et poussait pour faire le break.

Mais la fin de match était en faveur des Dogues, qui poussaient pour égaliser et après un nouvel exploit de Rulli (82e), Diakité pouvait parfaitement placer une tête pour égaliser après un coup-franc (1-1, 87e). Enfin. Mais après une fin de match folle où Lirola a été expulsé (90e+3), l’OM (3ème) peut avoir des regrets puisque la deuxième place n’est pas assurée et le PSG peut s’envoler au classement en cas de victoire contre l’OL. De son côté, Lille gagne un point important et reste provisoirement 4ème. Le PSG, l’OL et Monaco auront leur destin en main pour faire bouger le haut du classement.