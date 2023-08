Le pari fou d’un fan sur Lionel Messi

Lionel Messi a très vite oublié le Paris Saint-Germain. Débarqué cet été aux États-Unis, suivi de Sergio Busquets notamment, La Pulga réalise des débuts tonitruants. Avec 8 buts au compteur, dont le dernier dans la nuit de vendredi à samedi face à Charlotte en demi-finales de Leagues Cup (4-0), l’Argentin est d’ores et déjà le 4e meilleur buteur de l’histoire de l’Inter Miami. De quoi donner le sourire à un fan, qui pourrait bien se faire énormément d’argent grâce à un pari sportif.

Sous le pseudonyme "Bradm1nBets", ce fan a parié 50 livres sterling en début de saison sur Lionel Messi meilleur buteur de MLS. À cette époque, la cote était à 40/1. Elle est aujourd’hui à 5/1, en raison des performances XXL du génie argentin. Mais le parieur pourrait bien toucher gros, puisqu’il a aussi misé sur le fait que l’Inter Miami remporte la Leagues Cup. Ce qui est bien parti puisque l’équipe de Messi est en demi-finales et affrontera Philadelphia Union. Le parieur peut même déjà retirer son argent, et il remportera 605 livres sterling, soit environ 700 €, après seulement quelques semaines de compétition et sans que l’ancien barcelonais n’ait joué le moins match de championnat.