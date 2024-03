PSG : Lucas Hernandez tire la sonnette d’alarme

Le Paris Saint-Germain est dans le dur en Ligue 1. Le club de la capitale a enchaîné un troisième match nul consécutif ce dimanche en championnat face au Stade de Reims (2-2). Si la situation n’est pas inquiétante compte tenu du bilan comptable des autres équipes de l’élite, Lucas Hernandez (28 ans) attend que son équipe se réveille rapidement, pour ne pas voir les poursuivants rattraper le champion de France en titre.

«On a de la chance d’avoir de l’avance sur le deuxième en Ligue 1», a d’abord rappelé le défenseur parisien. «Il faut qu’on se réveille, ça fait quelques matchs qu’on ne gagne pas en Ligue 1. On doit tous montrer un beau visage devant le coach. J’espère qu’à la fin de la saison on luttera pour les trois trophées. On doit se concentrer sur le match de mercredi ça sera une belle finale», a poursuivi Hernandez. La finale dont parle métaphoriquement ce dernier est la demi-finale de Coupe de France contre Nice.