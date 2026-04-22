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Jude Bellingham devient actionnaire de Birmingham Phoenix

Par Tom Courel
4 min.
Jude Bellingham @Maxppp

L’international anglais fait encore parler de lui. Si Jude Bellingham semble moins impactant dans l’entrejeu du Real Madrid cette saison, le joueur de la Casa Blanca est sur toutes les lèvres en Angleterre. En effet, il a acquis une participation minoritaire dans la franchise des Birmingham Phoenix, évoluant dans le championnat The Hundred (une compétition de cricket). Cette annonce officielle a vu le jour ce mercredi grâce au Warwickshire County Cricket Club, copropriétaire de la franchise. Le joueur de 22 ans détiendra donc 1,2 % des parts, aux côtés de deux autres structures : Warwickshire (50,4 %) et Knighthead Capital Management (48,4 %).

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Suite à cette initiative assez originale, Bellingham a expliqué son engagement en mettant en avant son attachement à sa ville d’origine dans une publication Instagram. « J’ai l’impression de devoir quelque chose à la ville. J’ai eu la chance, en grandissant, d’avoir la possibilité de jouer au cricket et au football, mais certains enfants n’ont pas cette opportunité. Il est important que, si je peux m’impliquer dans quelque chose comme ça pour mettre en lumière une opportunité pour les enfants, alors c’est encore mieux ». Cela fera probablement des heureux !

Pub. le - MAJ le
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