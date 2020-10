Le Real Madrid désigne six joueurs intransférables

Redynamisé depuis le retour de Zinedine Zidane, le Real Madrid a remporté l'an dernier la Liga et la Supercoupe d'Espagne. Deux trophées qui témoignent d'une transition positive du club merengue. Si le technicien français s'appuie sur les hommes de confiance qu'il connaît de son premier mandat - Sergio Ramos, Raphaël Varane, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et Karim Benzema - il a aussi donné plus de responsabilités à certains éléments à l'image de Federico Valverde et Vinicius Junior.

Ces deux joueurs jouissent d'un statut particulier, car ils sont vus comme intouchables. Ainsi comme le révèle Marca, le club merengue entend construire le futur avec les deux Sud-Américains. Federico Valverde est particulièrement régulier depuis la saison dernière. Le milieu de terrain de 22 ans impressionne et le Real Madrid entend absolument s'appuyer sur lui pour l'avenir et refusera toute approche d'une autre écurie. Le Bayern a bien essayé.

Thibaut Courtois seul joueur d'expérience jugé intouchable

Même son de cloche donc pour Vinicius Junior (20 ans) qui évolue positivement malgré des lacunes toujours aussi marquées dans le domaine de l'efficacité. Le Brésilien est malgré tout considéré comme l'une des têtes d'affiche du futur de la Casa Blanca. Outre ces deux joueurs, d'autres éléments jouissent d'un statut similaire. C'est le cas de l'ailier espagnol Marco Asensio (24 ans) qui a loupé la majorité de la saison dernière suite à une rupture des ligaments croisés. Revenu sur le terrain, le joueur originaire des îles Baléares retrouve peu à peu ses sensations et a toujours été considéré comme l'avenir du club madrilène.

Il faudra cependant qu'il endosse enfin ce statut de joueur fanion. Également intransférable, Martin Ødegaard (21 ans) devra aussi prendre de plus en plus de responsabilités dans le futur. C'est aussi le cas du jeune et encore un peu tendre Rodrygo Goes (19 ans) pour qui le Real Madrid n'étudiera pas la moindre approche. Enfin, le sixième et dernier joueur est le seul élément à se rapprocher de la trentaine. Recruté en 2018, Thibaut Courtois (28 ans) justifie enfin son statut et s'affirme comme l'un des tout meilleurs gardiens de la planète. Avec ces six éléments jugés intransférables, le Real Madrid sait déjà avec qui il construira son avenir.