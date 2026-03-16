CdM 2026 : la FIFA sanctionne la RDC
Selon les informations du média congolais Léopardsfoot, la FIFA a infligé une amende de 5 000 francs suisses (environ 5 500 euros) à la République démocratique du Congo après la finale des barrages africains du Coupe du Monde disputée contre le Nigeria (1-1, 4-3 tab). La sanction ne concerne pas la réclamation nigériane sur l’éligibilité des joueurs congolais, mais l’utilisation de pointeurs laser par des supporters lors de la rencontre.
Cette décision n’a aucune incidence sur la qualification des Léopards pour le barrage intercontinental prévu le 31 mars, où la RDC affrontera la Jamaïque ou la Nouvelle Calédonie pour une place au Mondial. La sélection congolaise n’a plus disputé de phase finale depuis sa seule participation à la Coupe du Monde 1974.
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