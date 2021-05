Le cadeau inespéré du Barça et de l'Atletico au Real Madrid, Manchester United va frapper très fort cet été

La suite après cette publicité

L'OL met la pression sur Monaco

C'est un véritable match à distance que se livrent l'OL et l'AS Monaco, pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine. «Un carton pour préparer l'avenir» titre ce matin L'Équipe après la victoire Lyonnaise (4-1), face à Lorient, hier. Une victoire qui permet aux hommes de Rudi Garcia de récupérer la troisième place du championnat et de mettre la pression sur l'AS Monaco. Des Monégasques qui se déplacent en fin d'après-midi sur la pelouse de Reims et qui pourront compter sur les retours de Gelson Martins et d'Aleksandr Golovin. «Reprendre la main !» titre d'ailleurs Nice Matin en Une de son édition sport, ce matin. Une victoire qui permettrait aux Monégasques de garder leur destin entre leurs mains, à trois semaines de la fin du championnat.

Un nul qui fait les affaires du Real Madrid

La course au titre pourrait bel et bien avoir pris un nouveau tournant hier. «Dans les mains de Madrid» titre ce matin MARCA, après le match nul (0-0) entre l'Atletico et le FC Barcelone, sur la pelouse du Camp Nou. Même son de cloche du côté de AS qui titre «En Blanc». Une aubaine pour le Real qui a l'occasion de prendre les rênes de la Liga, ce soir avec la réception de Séville. Une rencontre loin d'être facile, face au 4e de Liga, remonté comme jamais comme le montre Estadio Deportivo ce matin. «Dites-le en face» placarde le quotidien ibérique sur sa Une du jour. Un pic envoyé à destination du Real entre autres en référence au projet avorté de Super League. Séville qui pourrait même passer troisième et revenir à deux points du Barça en cas de victoire.

Manchester United prépare un mercato XXL

En Angleterre, le mercato commence à se dessiner pour certains clubs, notamment du côte de Manchester United. «L'indice de sortie pour Sancho» titre, ce matin, le Manchester Evening News. Double buteur avec Dortmund, hier lors de la victoire (3-2) face à Leipzig, l'ailier anglais a laissé planer le doute sur son avenir, ce qui pourrait motiver United à lancer une offensive cet été. De son côté, le Daily Star nous apprend que le board mancunien serait disposé à faire une offre d'un peu plus de 90 M€ pour s'attache les services du natif de Camberwell à Londres. Manchester United qui pourrait également frapper fort au poste d'avant-centre, puisque selon les informations de The Sun, Harry Kane aurait un plan pour quitter Tottenham. Battus (3-1) par Leeds, hier, les Spurs ont probablement dit adieu à leurs derniers espoirs de Ligue des Champions la saison prochaine. Un problème pour le buteur anglais qui veut franchir un cap et remporter des trophées, mais surtout une aubaine pour United qui pourrait passer également à l'offensive cet été.