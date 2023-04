Équipe de France : Olivier Giroud balance ses vérités sur la polémique Benzema !

La suite après cette publicité

C’est l’affaire qui a secoué le Mondial côté tricolore. Et même dans les mois qui ont suivi, les médias se sont régalés, dévoilant des détails sur cet épisode au compte-goutte. Ce départ de l’attaquant madrilène dans la nuit du 19 au 20 novembre a encore énormément de zones d’ombre. Le sélectionneur affirme aussi qu’il a appris le départ de l’attaquant du Real Madrid en se réveillant le matin, alors que l’attaquant prétend que son sélectionneur était au courant de sa décision de partir. Sur les réseaux sociaux, Benzema a lancé quelques messages assez mystérieux laissant entendre que Deschamps ne disait pas toute la vérité…

« Je ne regarde pas les réseaux sociaux. Je sais que c’est un sujet qui vous intéresse, qui peut mener à des débats et des polémiques. Moi je vous le dis très tranquillement, j’ai eu à m’exprimer dernièrement pour dire ce qui s’était passé, c’est un sujet qui est clos et qui est derrière pour moi. Je ne vais pas recommenter quoi que ce soit, libre à vous de débattre ou de dire ce que vous voulez. Pour moi l’important c’est ce qu’il y a devant nous, l’avenir et ces deux matchs qui nous attendent », lançait Didier Deschamps lors du dernier rassemblement des Bleus. Qui dit vrai dans cette histoire ? On ne le saura probablement jamais.

Ce jeudi, c’était au tour d’Olivier Giroud, souvent mis en concurrence avec le Merengue, de s’exprimer sur ce feuilleton. « Quand certaines choses me reviennent aux oreilles, que j’entends que certains d’entre nous auraient été soulagés de le voir partir, c’est complètement absurde ! On était désolés pour lui. Je le lui ai fait savoir personnellement. C’est évident qu’on perdait une arme importante. On était déçu pour lui, pour nous », a d’abord lancé l’attaquant tricolore, dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe..

Il a ensuite enchaîné : « mais on a su se remettre dedans, moi le premier. Je rebascule tout de suite dans le costume. Ce n’était pas évident, non plus. Mais c’est ma force de me remettre vite dans le bain contre l’Australie (4-1, le 22 novembre). Peu importe le rôle qu’on veut me donner, je suis là ». Un coup dur pour le groupe initialement donc, mais les Bleus ont réussi à s’en remettre. Et à, presque, aller chercher cette troisième étoile…