Le nouveau maillot third du Real Madrid dévoilé

Après avoir dévoilé ses nouveaux maillots domicile et extérieur, le Real Madrid présente désormais son nouveau maillot third pour la saison 2020/2021.

Toujours conçu par adidas, la nouvelle tunique que porteront occasionnellement les champions d’Espagne en titre mise sur un imprimé floral original. Le nouveau maillot third des Merengues est principalement noir/gris avec des détails roses comme le maillot domicile. Ainsi, les trois bandes placées le long de chaque côte et les différents logos du maillot, dont celui du sponsor Emirates sont roses tandis que le col rond du maillot est noir.

L’imprimé qui représente différentes fleurs et que l’on voit partout sur le maillot est gris clair pour contraster avec le fond sombre. Ce nouveau maillot third du Real Madrid devrait être porté par les joueurs de Zinedine Zidane dès la reprise de la Liga le 12 septembre prochain (les Merengues commenceront cependant un peu plus tard).

