Le propriétaire d’Aston Villa va devenir actionnaire du FC Annecy

Après avoir reçu plusieurs offres de rachat, dont une de Nemanja Matic il y a quelque temps comme le rappelle Le Dauphiné Libéré, le FC Annecy va entrer dans une nouvelle ère. Ce jeudi, le journal L’Équipe révèle que le club qui évolue en ligue 2 va bientôt être en partie racheté.

En effet, le fonds V Sports est sur le point d’acquérir 30% des parts du FC Annecy. Un accord pourrait être bouclé d’ici un mois au plus tard assure le quotidien sportif. Pour rappel, ce fonds d’investissement, détenu par les milliardaires Wes Edens et Nassef Sawiris, est propriétaire d’Aston Villa en Angleterre.