Le Real Madrid se jette sur une révélation de l’Euro 2024

Le mercato du Real Madrid s’anime. Outre les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick à venir, le club merengue fait face à une importante vague de départs depuis le début de l’été et a perdu Toni Kroos, Lucas Vázquez, Joselu et son capitaine Nacho Fernandez. De quoi laisser de l’espace pour faire venir encore de nouveaux noms, à l’image de Lény Yoro et Alphonso Davies, dont les noms sont liés à Madrid pour solidifier la défense blanche.

La suite après cette publicité

Mais ce n’est pas le seul chantier madrilène, puisque la question du gardien de but est toujours ouverte. Concurrent de Thibaut Courtois après sa belle saison, Andriy Lunin n’est pas certain de continuer avec les Merengues. L’Ukrainien entre dans la dernière année de son contrat et n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger, ce qui amènerait le Real Madrid à cibler le joueur et un nouveau nom que les suiveurs de l’Euro 2024 ont découvert plaît beaucoup au club de la capitale espagnole.

À lire

Real Madrid : Florentino Pérez pense à briguer un dernier mandat de président

Jorge Mendes va discuter avec le Real Madrid

Selon les informations de AS, Diogo Costa (24 ans) est sur la liste du Real Madrid. Héros de la sélection portugaise lors du 8e de finale contre la Slovénie et brillant lors des tirs au but, le portier du FC Porto a été offert au club madrilène par son agent, Jorge Mendes. L’agent portugais, qui est aussi celui de Lunin, rencontrera cette semaine la direction du Real Madrid pour discuter de la question des gardiens de but et de l’avenir de Lunin.

La suite après cette publicité

Cependant, un obstacle bloque le Real Madrid dans ce dossier : Sous contrat jusqu’en 2027 avec les Dragões, le gardien aux 26 sélections dispose d’une clause libératoire de 75 M€. Porto pourrait se montrer plus flexible, mais a impérativement besoin de ressources pour se mettre en règle avec l’UEFA. «C’est l’un de nos plus grands atouts et nous n’avons aucun intérêt à nous en débarrasser. Nous voulons qu’il continue sous les couleurs du FC Porto», expliquait André Villas-Boas, le nouvel homme fort de Porto, au sujet de son joueur. Le Real Madrid va devoir batailler…