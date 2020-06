La Bayern pourrait ne recruter aucun joueur cet été

Alors que la route vers un huitième titre de champion d'Allemagne consécutif semble plus que jamais tracée pour la Bayern Munich, les dirigeants peuvent se pencher sur le mercato estival à venir. Après avoir été tout proche de recruter Leroy Sané (24 ans) avant que l'ailier ne se blesse gravement avec Manchester City, le Rekordmeister pourrait bien avoir plié l'affaire pour cet été. Uli Hoeness, le vice-président du conseil de surveillance, a en effet récemment laissé entendre que le transfert de l'international allemand est plus proche que jamais de se réaliser. Mais voilà, Oliver Kahn, membre du conseil et futur président (à partir de 2022) du club bavarois, a remis en question le dossier du Citizen ainsi que les prochaines semaines au Bayern.

«Recruter personne cet été ? Cela pourrait être un option et nous regardons toute éventualité en ce moment, comme n'importe quel autre club européen. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas vraiment remarqué que les clubs se précipitaient sur les transferts actuellement. Nous devons faire quelque chose pour le coût du personnel, ce qui est extrêmement difficile dans le football professionnel. Si les revenus baissent et que le coût du personnel reste inchangé alors même que nous prolongeons certains contrats (comme Manuel Neuer récemment, ndlr), ces effets ne doivent pas être sous-estimés et ce sont des choses auxquelles il faut penser. Je pense qu'il va dans notre intérêt, pour le moment, d'aborder cette question (du recrutement) avec une certaine prudence», a confié l'ancien gardien emblématique de la Nationalmannschaft et du Bayern sur Sky Germany. Avec les dégâts économiques liées au Covid-19, personne ne sait véritablement à quoi s'attendre sur le marché des transferts...