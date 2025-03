La liste de l’Italie pour affronter l’Allemagne avec Cesare Casadei

Un gros morceau attend la la Squadra azzurra la semaine prochaine. 2es de leur poule de Ligue des Nations derrière la France, les joueurs de Luciano Spalletti ont hérité d’un tirage pour le moins compliqué avec ce quart de finale face à l’Allemagne. Ce vendredi, le sélectionneur italien a dévoilé sa liste de joueurs pour cette double confrontation (le 20 mars en Italie, le 23 en Allemagne).

Cesare Casadei (Torino) et Matteo Ruggeri (Atalanta) sont convoqués pour la première fois de leur carrière, tandis que Politano et Zaccagni font leur retour. Blessé, Federico Dimarco n’est pas présent, tout comme Marco Verratti, plus appelé depuis juin 2023 désormais. Daniel Maldini est, lui, bien là.