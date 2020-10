FC Barcelone - Real Madrid : les compositions probables

La suite après cette publicité

Le Camp Nou sera le théâtre d'un FC Barcelone-Real Madrid - comptant pour la 7e journée de Liga, ce samedi, à 16h en direct sur Foot Mercato - qui promet de faire des étincelles. Le club catalan vit des heures agitées en interne, entre motion de censure à l'encontre de la direction de Josep Maria Bartomeu et grogne des cadres au sujet de la réduction de salaires souhaitée par cette même direction. C'est dans ce contexte que Ronald Koeman, plutôt convaincant depuis son arrivée, doit préparer son onze face à la Casa Blanca.

Le Néerlandais devrait ainsi miser sur le Brésilien Neto dans les buts en l'absence de Marc-André ter Stegen. Devant l'Auriverde, on retrouvera sans doute une défense à quatre, avec de droite à gauche, Sergiño Dest, Gerard Piqué, Clément Lenglet et Jordi Alba, de retour dans le groupe. Sergio Busquets et Frenkie de Jong devraient eux prendre place dans l'entrejeu. À l'animation, Ansu Fati, performant contre Ferencvaros en Ligue des Champions (5-1), sera reconduit, tout comme Coutinho, impressionnant depuis le début de saison. Antoine Griezmann, en tribunes contre les Hongrois, pourrait retrouver une place de titulaire aux côtés de l'inévitable Lionel Messi, qui raffole de ce genre de rendez-vous.

Zidane sous pression

Côté madrilène, l'ambiance est également pesante, mais davantage pour des raisons sportives. Les champions d'Espagne en titre viennent en effet de subir deux revers consécutifs à domicile, contre Cadiz (0-1) et le Shakhtar Donestk (2-3, 1ère journée de C1). Et, déjà, Zinedine Zidane est sous pression, les rumeurs évoquant avec insistance deux possibles successeurs, Raul et Mauricio Pochettino. C'est donc avec une sacrée pression sur les épaules que le technicien français doit choisir ses titulaires.

Dans les buts, pas de mystères, Thibaut Courtois devrait démarrer. Le Belge sera protégé par une ligne de quatre, avec Nacho à droite, Raphaël Varane et le revenant Sergio Ramos dans l'axe ainsi que Ferland Mendy à gauche. Casemiro tiendra le rôle de sentinelle, aidé par Toni Kroos, Fede Valverde et Luka Modric. Karim Benzema et Vinicius Jr seront eux chargés de semer la zizanie dans la défense blaugrana.