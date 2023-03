Vidéo, Liga : le penalty gag complètement manqué par le Rayo Vallecano

Les combinaisons sur coups de pieds arrêtés peuvent parfois surprendre. Lors de la rencontre entre le Rayo Vallecano et Gérone ce samedi, une séquence incroyable s’est déroulée lors de la 26e journée de Liga. Alors qu’Oscar Trejo avait l’occasion de s’offrir un doublé et de faire le break pour le club madrilène, l’attaquant de 34 ans a raté une première fois un penalty.

Rien de bien choquant, d’autant plus qu’il avait l’occasion de se rattraper puisque l’arbitre a donné le penalty à retirer en raison du positionnement des deux pieds du gardien de Gerone, jugés en dehors de la ligne du but par le VAR. Et là, le buteur du Rayo a décidé de tenter de combiner, en faisant une passe à Isi Palazón. Un peu à la manière du geste qu’avaient réussi Lionel Messi et Luis Suarez, avec le FC Barcelone contre le Celta Vigo, en 2016. Sauf que là, Isi Palazón a envoyé le ballon dans les nuages, bien au-dessus de la cage.

