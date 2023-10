Morgan Schneiderlin rebondit en Grèce

Morgan Schneiderlin (33 ans) aura finalement retrouvé un club en Europe. Après avoir signé à Konyaspor avant de résilier ce même contrat pour des raisons familiales, le milieu de terrain international français (15 sélections) va découvrir le quatrième championnat de sa carrière avec la Super League grecque, et ce sous les couleurs du Kifissia FC, promu dans l’élite cette saison.

«Le Kifissia FC annonce l’acquisition de Morgan Schneiderlin, qui évolue au poste de milieu de terrain défensif. La nouvelle recrue a connu une grande carrière en France et en Angleterre, avec 200 apparitions en Premier League pour Southampton, Manchester United et Everton. Le Kifissia FC lui souhaite la bienvenue dans sa famille, une bonne santé et beaucoup de succès», peut-on lire dans le communiqué de la formation grecque.