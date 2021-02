Ligue 1 : l'OM repart de Bordeaux avec un nul

La dernière victoire de l'Olympique de Marseille en terres bordelaises commence à dater. Ce soir, les Phocéens se déplaçaient donc chez les Girondins pour en finir avec cette triste série, mais surtout pour ne pas trop s'éloigner des positions européennes, déjà bien lointaines. Mais il n'y a finalement pas eu de vainqueur (0-0) dans ce duel qui avait pourtant tout pour tourner en faveur des Bordelais au vu du scénario.

La première période n'aura pas vraiment été riche en spectacle, c'est le cas de le dire. Un premier round soporifique, et la deuxième période ne démarrait pas très bien pour les Phocéens avec ce carton rouge pour Balerdi, auteur d'une faute sur Oudin en position de dernier défenseur (55e). Dans la foulée, Hwang touchait le poteau (58e), et Benedetto écopait d'un carton rouge, laissant les Marseillais à neuf suite à un mauvais geste sur Koscielny (59e). Mais malgré cette supériorité numérique pendant une grosse demi-heure, les Bordelais n'ont pas réussi à marquer. Marseille grappille une place au classement et passe neuvième. Bordeaux reste onzième.

