Officiel Premier League

Adama Traoré signe à West Ham

Par Sebastien Denis
1 min.
Adama Traoré @Maxppp

Les Hammers ajoutent de la puissance et de la vitesse à leur ligne d’attaque. En quête de percussion pour cette seconde partie de saison, le club de l’Est de Londres a jeté son dévolu sur Adama Traoré. À 30 ans, l’international espagnol quitte Fulham pour s’engager avec West Ham pour une durée de 18 mois (jusqu’en juin 2027).

West Ham United
West Ham United is pleased to confirm the signing of Spain international winger Adama Traoré. 🤝
Le montant du transfert est estimé à seulement 2,5 M€, une véritable aubaine pour un joueur de ce profil en Premier League. Ce transfert a une saveur particulière puisqu’il marque les retrouvailles entre le "bodybuilder" des surfaces et Nuno Espirito Santo. C’est sous les ordres du technicien portugais, à Wolverhampton, que Traoré avait connu ses meilleures années, terrorisant les défenses anglaises par ses accélérations dévastatrices. Adama Traoré restait sur deux saisons et demie mitigées du côté de Fulham (4 buts en 78 apparitions), où il alternait le bon et le moins bon. Sur le site officiel de son nouveau club, il n’a pas caché sa joie : « Je suis tellement heureux d’être ici, tellement heureux d’aider l’équipe autant que je peux et de montrer ma qualité. »

Pub. le - MAJ le
