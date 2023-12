Real Betis : Isco explique sa prolongation

Isco est de retour à son meilleur niveau. Le milieu offensif espagnol cartonne avec le Betis en cette première partie de saison, et affiche un niveau tout simplement impressionnant. Un pari complètement réussi, pour le joueur comme pour le club sévillan. C’est donc tout naturellement que les deux parties ont tenu à prolonger l’aventure, et ce jeudi, le septième de la Liga a annoncé sa prolongation jusqu’en 2027. Le principal concerné a tenu à s’exprimer suite à cette annonce.

La suite après cette publicité

« Je suis très content. Depuis le départ, le Betis m’a très bien accueilli, le club m’a donné sa confiance dans un moment où j’en avais besoin. Je suis très reconnaissant de l’amour et du soutien qu’il me donne, et du fait qu’il ait parié sur moi, donc je suis très content d’avoir prolongé », a lancé l’ancien du Real Madrid. L’histoire d’amour est partie pour durer !