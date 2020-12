Le joli compliment de Ronaldo à Zinedine Zidane

Parfois, les bons joueurs deviennent de mauvais entraîneurs et les moins bons joueurs de vrais légendes sur un banc. Dans le cas de Zinedine Zidane, il a été Ballon d'Or 1998 et fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais le Français s'est ensuite reconverti comme entraîneur et a connu une grande réussite au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Son ancien coéquipier brésilien, Ronaldo, lui a rendu un hommage dans France Football : « Zizou a été le meilleur joueur avec qui je me suis entraîné et avec qui j'ai joué. Et le voilà qui devient coach et qui remporte trois Ligues des Champions de rang. Alors aujourd'hui, je me demande : qui est le meilleur ? Le Zidane joueur ou le Zidane entraîneur ? Je suis incapable de répondre ».