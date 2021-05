Belgique : Thierry Henry de retour dans le staff

Sans poste depuis son départ de l’Impact Montréal en février 2020, Thierry Henry reprend du service. L’ancien adjoint de Roberto Martinez avec la Belgique de 2016 à 2018 est de retour dans le staff du sélectionneur, comme l’a annoncé la Fédération de Football Belge.

L’ex attaquant de l’Équipe de France sera à l’Euro cet été avec les Diables Rouges. « Inachevé. Nous souhaitons la bienvenue à Thierry Henry dans le staff pour #EURO2020 ! »

Unfinished business. We welcome back Thierry Henry in the staff for #EURO2020! 🤝🇧🇪 pic.twitter.com/ocOWct2JMi