Arsenal : Mikel Arteta veut conserver Thomas Partey

Il y a quelques jours, Arsenal a réalisé l’un des gros coups du mercato estival en recrutant, au nez et à la barbe des cadors anglais, Declan Rice contre 115M€. Toutefois, l’arrivée de l’ancien milieu de terrain de West Ham semble avoir jeté un froid sur l’avenir de Thomas Partey en tant que titulaire. À tel point que le Ghanéen a récemment été associé à Al-Ahli, qui souhaite poursuivre son opération séduction en Premier League. Si la vente du milieu de terrain de 30 ans peut permettre à Arsenal de renflouer ses caisses après avoir dépensé sans compter cet été, Mikel Arteta ne l’entend pas de cette oreille-là. Lors d’un entretien accordé à Sky Sport, l’entraîneur espagnol a avoué qu’il comptait retenir l’ancien joueur de l’Atlético Madrid tout en assurant qu’il pouvait être compatible avec Declan Rice.

« Sans aucun doute, Thomas Partey est un joueur très important pour nous et pour moi. Je veux qu’il soit dans l’équipe. Il n’y a pas d’autre choix que d’aller à la rencontre de l’équipe et de lui parler. Pour moi, il n’y a rien du tout. Ils peuvent jouer ensemble et cela faisait partie de mes plans. Nous voulons améliorer l’équipe et avoir plus de qualité. Nous avons besoin de joueurs qui peuvent jouer ensemble, mais nous avons aussi besoin de joueurs au même poste qui peuvent se battre pour leur place », a-t-il affirmé.

