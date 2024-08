Real Madrid : Carlo Ancelotti vole au secours de Kylian Mbappé

C’est désormais une tradition au Real Madrid. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, tous les matches des Merengues sont scrutés d’un peu plus près. Et jusqu’à présent, la Casa Blanca est loin d’impressionner les médias espagnols. La raison est simple : Carlo Ancelotti n’a toujours pas trouvé l’équilibre parfait alors qu’il doit composer avec un attaquant en plus et un milieu de terrain en moins (Toni Kroos). Pas facile donc de retrouver une équipe aussi bien huilée que celle ayant soulevé la quinzième Ligue des Champions de son histoire.

Relancé sur ce point alors que le Real Madrid se déplace demain à Las Palmas dans le cadre de la troisième journée de Liga, Ancelotti s’est transformé en diplomate averti, histoire de ne froisser aucun égo. Exemple : quand un journaliste lui a demandé si le manque de repli défensif des attaquants pouvait devenir un problème, Ancelotti a trouvé la parade en indiquant que la défense avait aussi sa part de travail à faire. « Nous avons besoin d’une équipe compacte, c’est la clé. Si l’attaquant presse et que la défense ne sort pas… il y a des problèmes. Il faut penser au collectif, pas à l’individuel. »

Ancelotti pas inquiet

Ensuite, les questions sont devenues un peu plus précises concernant l’apport de Kylian Mbappé. Buteur en Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta, le Bondynois n’a pas été très en vue lors de ses deux premières apparitions en championnat. Pas de quoi inquiéter l’Italien. « Je crois que le dernier but a été marqué le 14 août… Cela fait deux semaines. Ce n’est pas assez long pour s’en préoccuper. Tout comme nous ne nous inquiétons pas, il ne s’inquiète pas non plus. Il a hâte de marquer lors du prochain match… tout comme Vinicius », a-t-il déclaré, avant de remettre le collectif au cœur des débats, afin d’éviter d’insister trop longtemps sur les cas personnels. Mbappé ne marque pas, mais l’équipe oui et ça lui convient.

« Nous avons beaucoup de ressources. On a marqué six buts et l’équipe n’est pas encore à son meilleur niveau. Cela en dit long. Nous n’aurons jamais de problème de buts, cela se voit. Chaque année, le défi change parce que l’équipe et la structure de l’équipe ont changé. Nous n’avons pas eu besoin de temps, car l’année dernière, nous avons tout ajusté dès les premiers matches. C’est normal et cela se produit chaque année. Nous avons beaucoup de ressources et cela fait trois matches et nous avons déjà marqué six buts. Le problème des buts ne s’est pas posé ici… et il ne se posera pas parce que tout le monde travaille très bien ». C’est dit.