Luis Figo a fait fortune en Afrique

La carrière des footballeurs se terminant tôt, les joueurs doivent trouver une reconversion s'ils ne souhaitent pas vider petit à petit leur compte en banque ou tout simplement s'ennuyer. Beaucoup décident de rester dans le football, mais certains s'orientent vers d'autres domaines. Luis Figo, retraité depuis 2009, passé par le Real Madrid, le FC Barcelone ou encore l'Inter Milan a décidé de ne pas trancher. Il est resté proche du football puisqu'il est conseiller de l'UEFA mais il s'est également lancé dans une aventure qui n'a rien à voir avec le ballon rond selon AS.

La suite après cette publicité

En effet, depuis 2010, le lauréat du Ballon d'Or en 2000, détient une société minière en Afrique. Déjà présente dans plusieurs pays comme le Sénégal, la Guinée ou le Burkina Faso, la valeur de sa société, Damash Minerals est estimée à 20M€. «Damash Minerals consolide aujourd'hui son ambition de figurer parmi les principales entreprises européennes à investir dans le secteur de la recherche et du développement en Afrique, notamment en ce qui concerne l'exploration minière pour l'or, le fer, le phosphate, le cuivre et la bauxite», peut-on lire sur le site de l'entreprise. En 2018, la société qui a la volonté de s'implanter au Mali et en Mauritanie avait réalisé 600 000€ de bénéfices propres.