Samuel Gigot rêvait de jouer pour l’OM et au Vélodrome

Dans un entretien accordé à RMC lors de l’émission Rothen s’enflamme, le défenseur central de l’Olympique de Marseille Samuel Gigot a confié avoir réalisé son rêve de porter le maillot phocéen : «c’était mon vrai rêve ultime. Juste jouer au Stade Vélodrome, avoir pu marquer dans ce stade devant toute ma famille, c’est extraordinaire.»

Le natif d’Arles a ensuite évoqué l’importance pour ses coéquipiers de jouer au Vélodrome : «je pense que les joueurs prennent conscience automatiquement. Quand vous voyez la ferveur en arrivant au stade, dans la ville… Moi, je suis naturel. Après, le plus important c’est le terrain. Les supporters aiment les joueurs qui donnent tout et mouillent le maillot. C’est le plus important.»

