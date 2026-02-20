Keylor Navas évoque ses difficultés financières

À l’aube de ses 40 ans, Keylor Navas regarde le chemin parcouru avec la sérénité de ceux qui ont tout conquis sans jamais renier leurs origines. Né à San José, au Costa Rica, le gardien a grandi dans un environnement modeste, où le travail ont façonné son caractère. Des débuts professionnels avec le Deportivo Saprissa jusqu’aux sommets du football mondial. Son histoire, qu’il raconte aujourd’hui dans un documentaire, est celle d’un homme parti de rien et devenu l’un des gardiens les plus titrés de sa génération. Lors d’un entretien accordé à AS, le portier a notamment évoqué ses anciens partenaires, Cristiano Ronaldo, Neymar ou encore Lionel Messi. Mais, celui-ci a surtout assumé qu’à un moment de sa carrière, les difficultés financières étaient régulièrement présentes dans son ancien quotidien.

« Quand il restait dix jours, il n’y avait presque plus rien sur le compte. Je vivais avec ma femme et ma fille Dani. Un jour, c’était son anniversaire, nous l’avons emmenée dans un magasin de jouets et lui avons demandé ce qu’elle voulait. Ma femme et moi avons croisé les doigts pour qu’elle ne choisisse pas le vélo parce qu’il n’y avait pas assez d’argent. Heureusement qu’elle ne les aimait pas beaucoup ». Puis, l’ancien rempart du PSG et du Real Madrid a également pris la parole au sujet de la récente affaire Prestianni-Vinicius. « Je ne sais pas quel sera le juste avertissement, mais il devrait y avoir quelque chose. Une punition sévère est nécessaire pour les personnes qui se trompent intentionnellement. Ce n’est pas une erreur ponctuelle, mais une pensée qui est portée à l’intérieur et quand on se sent attaqué, on la fait ressortir. Il devrait avoir une punition », a conclu le triple vainqueur consécutif de la Ligue des champions avec les Merengues.