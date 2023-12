Chelsea : le président argentin promet de gros investissements de Todd Boehly

Président de l’Argentine depuis quelques semaines, Javier Milei a déjà révolutionné le pays dans plusieurs domaines, dont le football, en donnant la liberté aux clubs argentins de devenir des sociétés par actions sportives «s’ils le veulent». Récemment, le président de la nation a de nouveau défendu cette mesure et a en outre signalé que Chelsea était intéressé à l’idée d’investir dans le pays. L’entreprise BlueCo - propriétaire de Chelsea - a débarqué en Angleterre il y a un an et demi en rachetant le club anglais à l’ancien propriétaire Román Abramovich pour plus de 4,6 milliards d’euros. En mars de cette année, elle a également acheté Strasbourg en Ligue 1. La société d’investissement dirigée par Todd Boehly et ses partenaires, Clearlake Capital , Mark Walter et Hansjörg Wyss, veut imiter le modèle économique pratiqué par le City Group et c’est pourquoi elle souhaite également avoir un club en Argentine.

«Il n’y a pas qu’un seul problème… D’abord parce que de nombreux investissements attendent d’être injectés. De nombreux clubs de football internationaux souhaitent investir en Argentine. Il va sans dire que l’Argentine est le berceau des stars de demain. Il y a donc beaucoup de choses à faire avec le foot argentin. Dans un laps de temps très court, cela pourrait représenter des investissements de plus d’un milliard de dollars. Dans cette optique, où nous nous adaptons et avons besoin d’une réponse rapide… Chelsea s’est intéressé à investir en Argentine mais il y a d’autres types de questions qui composent ce débat», a déclaré Milei dans une interview à La Nación+.