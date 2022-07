Jonathan Clauss débarque à l'OM

La suite après cette publicité

Jonathan Clauss gravit encore un échelon dans le monde professionnel. L'Olympique de Marseille vient d'annoncer, ce mercredi, l'arrivée du latéral droit très offensif de 29 ans sur la Canebière. Le club de la cité phocéenne a déboursé près de 8 M€ (+ divers bonus pouvant faire grimper l'opération à un peu plus de 10 M€) pour racheter la dernière année de contrat de l'international français (4 sélections).

«L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international français Jonathan Clauss en provenance du Racing Club de Lens. Le latéral droit de 29 ans s’est engagé pour 3 ans avec le club olympien après le succès de sa visite médicale. », précise le communiqué de l'OM pour officialiser la nouvelle.

L'OM recrute un des meilleurs latéraux de L1

Il s'agit là d'un joli coup réalisé par Pablo Longoria et ses équipes, Jonathan Clauss s'étant imposé comme l'un des latéraux (ou pistons) les plus redoutables de Ligue 1 depuis son arrivée chez les Sang et Or en juillet 2020. En 74 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot lensois, il aura inscrit 8 buts et distillé 18 passes décisives. Le natif de Strasbourg, pisté par Chelsea ou encore l'Atlético de Madrid ces dernières semaines, franchit lui un cap important dans sa carrière.

Alors qu'il évoluait encore en N1 il y a cinq ans, Jonathan Clauss, entre temps passé par QRM (Ligue 2) puis l'Arminia Bielefeld (Bundesliga), va découvrir la Ligue des champions sous les couleurs d'un club mythique français. Les supporters marseillais ont désormais hâte de voir évoluer leur recrue du côté de l'Orange Vélodrome, alors que le style de Jonathan Clauss, présent dans l'équipe type de la saison de L1 lors des deux dernières années, semble convenir à merveille aux principes du nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor.