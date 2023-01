Coupe du Monde 2022 : comment Giovanni Reyna a plongé la sélection américaine dans la tourmente

La Coupe du monde 2022 s’est terminée le 3 décembre dernier pour les États-Unis, après avoir été éliminés par les Pays-Bas, en huitièmes de finale (1-3). Mais un mois après être rentré du Qatar, après un parcours plutôt correct, la Team USA est actuellement secouée par une affaire hallucinante. Gregg Berhalter, ex-sélectionneur de l’équipe des États-Unis depuis la fin de son contrat, le 31 décembre 2022, aurait aimé prolonger son bail, mais sa fédération a stoppé les discussions et a lancé une enquête après avoir été informée de violences conjugales qu’il aurait commises… en 1991 sur sa petite amie, devenue aujourd’hui sa femme.

La suite après cette publicité

Une affaire qui a beaucoup été commenté au sein du "soccer" américain. Face à la polémique, le couple a été contraint de répondre publiquement, dans un communiqué. «Rosalind (son épouse) et moi avons eu une vive dispute qui s’est poursuivie à l’extérieur (d’un bar). C’est devenu physique et je lui ai donné un coup de pied dans les jambes. C’était un moment honteux, que je regrette encore aujourd’hui. Il n’y a aucune excuse pour mes actions cette nuit-là», a assuré le couple Berhalter, aujourd’hui parents de quatre enfants.

À lire

Angleterre : Harry Kane sera toujours hanté par son penalty manqué face aux Bleus

Giovanni Reyna a vécu un Mondial 2022 compliqué

Dans ce communiqué, Berhalter raconte donc des faits datant de 1991 et assure qu’on essaie de détruire sa carrière à la tête de Team USA. Quelques heures seulement après la publication de ce texte, a été révélé que les personnes qui ont effectué ces pressions sur Berhalter ne sont autres que le couple Reyna, parents de l’international américain, Giovanni Reyna (20 ans). Pourquoi cela ? les parents du joueur de Dortmund réclamaient tout simplement plus de temps de jeu pour leur fils.

La suite après cette publicité

Giovanni Reyna n’a disputé que 53 minutes au Qatar, avec sa sélection. Outre des problèmes de santé en début de tournoi, le jeune joueur de 20 ans aurait été critiqué par son groupe et le vestiaire américain aurait même demandé son renvoi pendant la compétition. «Juste avant la Coupe du monde, le coach Berhalter m’a dit que mon rôle dans le tournoi serait très limité. J’étais dévasté. Je suis quelqu’un qui joue avec fierté et passion. Le football est ma vie, et je crois en mes capacités (…) J’espérais ne pas commenter les affaires de la Coupe du monde. Je suis convaincu que les choses qui se passent dans le cadre d’une équipe doivent rester privées», a déclaré le joueur, après le Mondial 2022, sur Instagram.

L’affaire est toujours en cours

Alors que certains médias américains assurent qu’il y a eu des pressions sur certains cadres fédéraux pendant la compétition, le couple Reyna - dont le père, Claudio, a porté en même temps que Gregg Berhalter le maillot de l’équipe nationale - est donc allé beaucoup plus loin. «J’ai travaillé dur pour pardonner à Gregg. J’aurais espéré qu’il pardonne de la même façon à Gio. Je regrette qu’il ait été traîné dans la boue, alors que Gregg a demandé et obtenu le pardon pour avoir fait quelque chose de beaucoup plus grave au même âge», s’est justifiée la mère de Reyna.

La suite après cette publicité

Une histoire assez folle, qui est encore loin d’être réglée entre deux familles qui se connaissent depuis de nombreuses années. Mais en attendant, Anthony Hudson, l’adjoint de Berhalter, a été nommé nouveau sélectionneur de Team USA, alors qu’un cabinet d’avocats indépendants a été engagé par la fédération américaine pour élucider cette affaire. «J’espère qu’à l’avenir, chaque personne impliquée dans U.S. Soccer se concentrera uniquement sur ce qui est dans le meilleur intérêt de l’équipe nationale masculine afin que nous puissions connaître un grand succès lors de la Coupe du monde de 2026», avait ajouté Giovanni Reyna dans son communiqué sur Instagram, alors que les États-Unis seront le principal pays hôte, avec le Canada et le Mexique.