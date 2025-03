Qualifs CdM 2026 : la très bonne opération de l’Egypte, le Cameroun répond présent

L’Égypte a effectué un grand pas vers sa qualification au prochain Mondial lors de cette 6e journée de la zone Afrique. Les Pharaons n’ont pas brillé mais l’emportent 1-0 sur la Sierra Leone et creusent l’écart en tête de cette poule A avec désormais 5 points d’avance sur le Burkina Faso, et 8 sur son adversaire du soir. À quatre journées de la fin de ces éliminatoires, ça sent bon la qualification. En parallèle dans le groupe B, le Soudan a dû se contenter d’un nul 1-1 contre son voisin du Soudan du Sud, mais conserve la tête.

Autre sélection attendue ce mardi soir, le Cameroun après les déclarations de Vincent Aboubakar et de ses coéquipiers à l’encontre de Samuel Eto’o. L’attaquant a bien fait de prendre la parole puisqu’il a inscrit un doublé et permis aux Lions Indomptables de battre la Libye 3-1. Ils sont 2es de la poule D, une petite longueur derrière le Cap-Vert. Enfin, le Burundi n’a fait qu’une bouchée des Seychelles (5-0) et confirme sa 3e place d’un groupe F dominé par la Côte d’Ivoire. Vainqueur 2-0 de la Somalie, le Botswana met la pression sur l’Algérie en revenant à égalité de points. Les Fennecs reçoivent en ce moment même le Mozambique.

Les résultats des matchs de 20h :

Groupe A

Egypte 1 - 0 Sierra Leone : Zizo (45e+2)

Groupe B

Soudan 1 - 1 Soudan du Sud : Eisa (76e) ; Sebit (90e+9)

Groupe D

Cameroun 3 - 1 Libye : Aboubakar (sp 27e, 61e), Mbeumo (53e) ; Ezoo El Mariamy (90e)

Groupe F

Burundi 5 - 0 Seychelles : Nduwarugira (23e), Bimenyimana (25e, 31e), Kanakimana (50e), Girumugisha J. (56e)

Groupe G

Botswana 2 - 0 Somalie : Mohutsiwa (74e), Johnson (83e)