L'improbable réaction des supporters de l'Atlético de Madrid

C'est un match irrespirable qui s'est tenu au Wanda Metropolitano ce soir entre l'Atlético de Madrid et le Bayer Leverkusen. Le club espagnol devait l'emporter pour croire à la qualification mais le club allemand a bien résisté et tenu le match nul 2-2. Jusqu'à une fin de match hallucinante avec un penalty sifflé après la fin du match, détourné par le gardien, puis une frappe sur la barre dans la foulée.

La suite après cette publicité

Résultat, les Colchoneros sont, comme le FC Barcelone, éliminés dès la phase de poule. On aurait pu imaginer un stade furieux contre ses hommes au coup de sifflet final. Au contraire, les supporters sont restés longtemps après le coup de sifflet final pour applaudir les joueurs, étonnés par cette mansuétude.

🔴⚪🙌🏻 ¡La piel de gallina! Diez minutos después de acabar el partido, los jugadores del Atlético no se mueven del fondo, alucinados con la reacción de la grada que no para de cantar. Lo han dado todo y se lo reconocen. Muchos no se mueven de sus asientos.#Atleti #UCL pic.twitter.com/43mBT3SdVC