Bayern Munich : Leroy Sané, le premier casse-tête de Thomas Tuchel

Le malaise enfle. Sous contrat jusqu’en 2025 avec les champions d’Allemagne, Leroy Sané (27 ans) traverse une période pour le moins délicate en Bavière. Sous le feu des critiques, l’ailier du club munichois, au club depuis 2020, n’a clairement pas le rendement escompté sur les terrains. Auteur de sept buts et quatre passes décisives en 23 matchs de Bundesliga, l’international allemand (50 sélections, 11 buts) n’est que l’ombre de lui-même (trois buts et une passe décisive) depuis le retour de la Coupe du monde, où il n’a pas pu empêcher l’élimination de la Mannschaft dès le premier tour.

Non-convoqué avec l’Allemagne par Hansi Flick lors de la trêve internationale, l’ancien joueur de Manchester City suscite également la polémique en dehors des terrains. Nonchalant et peu impliqué, Sané s’est notamment vu reprocher des séances d’entraînement de faible qualité. Au-delà du niveau affiché lors de certaines séances ouvertes au public, le joueur a fait preuve d’une mauvaise humeur. À noter, en ce sens, ses nombreux retards à l’entraînement ou encore ce bus manqué alors que les siens s’en allaient défier le Borussia Mönchengladbach (défaite 3-2). Un premier gros casse-tête pour Thomas Tuchel.

Un mal-être justifié, ce lundi, par le quotidien Bild. Si l’intéressé n’est actuellement pas blessé, il ne s’est pourtant pas entraîné avec le club bavarois la semaine dernière. La raison ? Son épouse ne supporte plus la vie à Munich et pousse ainsi le natif d’Essen a multiplié les allers-retours vers l’Angleterre (Londres et Manchester), où vivent sa compagne et ses deux enfants. Désireux de passer plus de temps auprès de sa famille, le gaucher passé par le FC Schalke 04 s’attire, en attendant, les foudres des supporters allemands.

Dès lors, un possible départ lors du prochain mercato estival reprend de l’épaisseur au cours des dernières heures. Après le départ de Julian Nagelsmann, libéré par la direction bavaroise, Leroy Sané pourrait, malgré tout, retrouver de sa superbe sous les ordres de Thomas Tuchel. Reste encore à savoir si le talentueux ailier, sous contrat jusqu’en juin 2025, trouvera un juste équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une chose est sûre, l’ancien coach du PSG et de Chelsea va devoir faire preuve de caractère et de leadership pour gérer ce premier dossier.

«C’est de l’amateurisme, exactement ce que le Bayern n’est pas. Un jour libre, c’est fait pour se reposer, pour pouvoir se donner à fond pour le match suivant», pestait dernièrement Hasan Salihamdzic, le directeur sportif du club. Si le nouvel entraîneur des Bavarois ne veut pas répéter les erreurs de son prédécesseur, cela passera par une gestion parfaite du cas Sané où l’institution devra, forcément, passer devant. Avant de défier le Borussia Dortmund, le 1er avril, lors du Klassiker et de croiser le fer avec Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions, Tuchel est prévenu.